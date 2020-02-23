İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    322.823
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuveyt, koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etti
Dünya

Kuveyt, koronavirüs salgını nedeniyle İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etti

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü İran'dan yaklaşık 800 vatandaşının tahliye işlemini tamamladı.

AA23 Şubat 2020 Pazar20:09 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 20:09

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, "Gelen tüm vatandaşların sağlık durumu iyi, yeni tip koronavirüse ilişkin herhangi bir enfeksiyon belirtisi görülmedi." dedi.

Salgın hastalık ve enfeksiyonu önlemek için uluslararası prosedürlerin takip edildiğini belirten Sened, gelen tüm yolcuların karantina altına alındığını kaydetti.

Sened, dün başlayan çalışmalar kapsamında 6 uçak seferiyle yaklaşık 800 kişinin İran'dan ülkeye getirilerek tahliye işleminin tamamlandığını ifade etti.

Kuveyt Havayolları, dün İran'ın Meşhed kentinden tahliye çalışmalarının başladığını açıklamıştı.

Kuveyt yönetimi, Sağlık Bakanlığının talimatıyla İran'dan tüm uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıktı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 442'si Çin ana karasında olmak üzere toplam 2 bin 462 kişi yaşamını yitirirken virüsün bulaştığı kişilerin sayısı 79 bine yaklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

TSK'dan hava saldırılarına karşı 'Atılgan' hamlesi
TSK'dan hava saldırılarına karşı 'Atılgan' hamlesi

TSK'dan hava saldırılarına karşı 'Atılgan' hamlesi

4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini duyurdular
4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini duyurdular

4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini duyurdular

İran'daki deprem Van'ı vurdu... 9 vatandaşımız hayatını kaybetti
İran'daki deprem Van'ı vurdu... 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

İran'daki deprem Van'ı vurdu... 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!
Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!

Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.