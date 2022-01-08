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Dünya

Kuveyt vatandaşlarını uyardı! Can güvenliğiniz için o ülkeyi terk edin

Kuveyt, vatandaşlarından, can güvenliklerini korumak için Kazakistan'ı terk etmelerini istedi.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 00:40 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 02:44
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Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt'in Nur Sultan Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle Kuveyt vatandaşlarından Kazakistan'ı terk etmeleri istenen açıklamada, bu ülkeye gitmek isteyenlere de seyahatlerini erteleme çağrısında bulunuldu.

- KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ve askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan'da, protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerinden 18'inin hayatını kaybettiği, 748'inin de yaralandığı açıklanmıştı.

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