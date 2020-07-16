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Dünya

Kuveyt ve Yemen'de 4 ay sonra uçuşlar yeniden başlıyor

Kuveyt'in Jazeera Hava Yolları şirketi, pandemi nedeniyle 4 ay önce askıya alınan uçuşların, ağustos itibariyle başlayacağını duyurdu. Öte yandan Yemen'de de uçuşların başladığı bildirildi.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:27
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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ilk etapta İstanbul, Abu Dabi, Amman ve Beyrut başta olmak üzere 20 rotanın belirlendiği seferler için 6 aylık uçuş planının hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, gelen yoğun talep üzerine uçuşların başlatıldığı belirtilirken, yolcuların sağlığının korunması için bütün önlemlerin alındığı ifade edildi.

Ülkedeki iki özel hava yolu şirketinden biri olan Jazeera, Kuveyt'in Kovid-19'un yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında 12 Mart'ta uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Kuveyt'te Bakanlar Kurulu, geçen ay, ticari uçuşların yüzde 30 oranında, sağlık önlemleri gözetilerek ağustos ayının başında yeniden başlaması yönünde karar almıştı.

- YEMEN'DE DE UÇUŞLAR BAŞLADI

Öte yandan Yemen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada iç ve dış hat uçuşlarının yeniden başladığı belirtildi.

Ulusal Acil Durum Yüksek Komitesi kararıyla Yemen'in çeşitli havaalanlarında uçuşların dün itibarıyla başladığı aktarıldı.

Bu kararın, Husilerin kontrolü altındaki Sana, Taiz ve Hudeyde havalimanlarını kapsamadığı öğrenildi.

Yemen hükümeti virüsün yayılmasını engellemek için ülkedeki bütün havaalanlarında insani yardım uçuşları dışındaki tüm uçuşların 14 Mart'ta durdurulduğunu açıklamıştı.

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