Kuveyt Veliaht Prensi'nden İsrail'e tepki: Uluslararası hukuku ihlal ediyor

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Veliaht Prens Sabah, Ulusal Meclisin 17. yasama döneminin açılışında konuştu.

Gazze'de ateşkesle insani yardım ve yardımların girişine izin verilmesini talep ettiklerini belirten Kuveyt Veliaht Prensi, "İsrail'in Gazze'ye başlattığı savaş uluslararası hukuku ihlal ediyor." dedi.

Kuveyt'in, Filistin meselesinde uluslararası meşruiyete uygun, adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmayı amaçlayan tüm çabaları desteklediğini vurgulayan Sabah, "İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı acımasız saldırılarını, Gazze ablukasını, ihlalleri, yıkımları ve Filistinlileri zorla yerinden etme girişimlerini kınadıklarını" ifade etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik devam eden ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.