İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3786
  • EURO
    36,8268
  • ALTIN
    2959.38
  • BIST100
    9889.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuveyt: Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor
Dünya

Kuveyt: Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya, Şam'a yaptıkları ziyaretin Körfez'in Suriye ile dayanışma mesajını taşıdığını bildirdi.

AA31 Aralık 2024 Salı 06:42 - Güncelleme:
Kuveyt: Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor
ABONE OL

Yahya, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Yahya, ziyaretin, dönem başkanlığını Kuveyt'in yürüttüğü KİK'in 26 Aralık'ta bakanlar düzeyindeki toplantısının sonuçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Yahya, "Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor ve Suriye'nin güvenliğinin bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor." dedi.

- "Suriye'ye yaptırımlar yeniden değerlendirilmeli"

Yahya, uluslararası toplumu Suriye'ye yönelik yaptırımları yeniden gözden geçirmeye çağırarak, ziyaretin Körfez ülkelerinin Suriye halkına destek verme ve bölgesel işbirliğini güçlendirme çabalarını yansıttığını belirtti.

Şeybani de Körfez heyetinden duydukları destek mesajlarının kendilerine büyük umut verdiğini ifade ederek, ülkesinin Körfez ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek için çalışacağını vurguladı.

Şeybani, ziyaretin ülkenin uzun yıllar uzak kaldığı Arap dünyasındaki rolüne geri dönmesine yardımcı olacağını dile getirerek, Kuveyt'in Şam'da büyükelçilik açmasını beklediklerini söyledi.

Basın toplantısında hazır bulunan KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de ziyaretin, Suriye'yi destekleme konusunda Körfez ülkelerinin ortak mesajını taşıdığını belirtti.

"Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarı için temel bir unsurdur." diyen Budeyvi, İsrail'i Suriye topraklarından çekilmeye çağırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.