Kuveyt: Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor

Yahya, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Yahya, ziyaretin, dönem başkanlığını Kuveyt'in yürüttüğü KİK'in 26 Aralık'ta bakanlar düzeyindeki toplantısının sonuçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Yahya, "Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor ve Suriye'nin güvenliğinin bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor." dedi.

- "Suriye'ye yaptırımlar yeniden değerlendirilmeli"

Yahya, uluslararası toplumu Suriye'ye yönelik yaptırımları yeniden gözden geçirmeye çağırarak, ziyaretin Körfez ülkelerinin Suriye halkına destek verme ve bölgesel işbirliğini güçlendirme çabalarını yansıttığını belirtti.

Şeybani de Körfez heyetinden duydukları destek mesajlarının kendilerine büyük umut verdiğini ifade ederek, ülkesinin Körfez ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek için çalışacağını vurguladı.

Şeybani, ziyaretin ülkenin uzun yıllar uzak kaldığı Arap dünyasındaki rolüne geri dönmesine yardımcı olacağını dile getirerek, Kuveyt'in Şam'da büyükelçilik açmasını beklediklerini söyledi.

Basın toplantısında hazır bulunan KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de ziyaretin, Suriye'yi destekleme konusunda Körfez ülkelerinin ortak mesajını taşıdığını belirtti.

"Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarı için temel bir unsurdur." diyen Budeyvi, İsrail'i Suriye topraklarından çekilmeye çağırdı.