16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Dünya

Kuveyt'e 14 İHA saldırısı yapıldı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeyi hedef alan 14 insansız hava aracından (İHA) 8 tanesinin engellendiğini açıkladı.

AA15 Mart 2026 Pazar 18:59 - Güncelleme:
Kuveyt'e 14 İHA saldırısı yapıldı
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada, İran'dan ülkenin hava sahasına yönelik saldırılara dikkati çekti.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 14 İHA'nın tespit edildiğini aktaran Atvan, bunlardan 8 tanesinin düşürüldüğünü belirtti.

Hava savunma sistemlerinin söz konusu İHA'ları düşürdüğü sırada düşen füze parçalarının bazı yerlerde maddi hasara yol açtığını ve ordu mensubu 3 kişinin hafif yaralandığının altını çizen Atvan, yaralıların tedavi gördüğünü ve durumlarının iyi olduğunu paylaştı.

Söz konusu İHA'lardan 3 tanesinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını hatırlatan Atvan, İHA'lı saldırılar sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı radar sisteminin zarar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını kaydetti.

Atvan, ülkeyi hedef alan 3 İHA'nın da boş arazilere düştüğünü ifade etti.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

