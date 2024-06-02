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Dünya

Kuveyt'in ''Emir Vekili'' yemin etti

Kuveyt'in yeni veliaht prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, 'Emir Vekili' olarak yemin etti.

AA2 Haziran 2024 Pazar 15:00 - Güncelleme:
Kuveyt'in ''Emir Vekili'' yemin etti
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Kuveyt'in yeni Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vekili olarak yemin etti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Anayasa'ya yemin töreni için Seyf Sarayı'nda Emir Meşal tarafından kabul edildi.

Emir Meşal'in yayımladığı kararname gereğince, Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ülkenin yeni Veliaht Prensi ve "Emir Vekili" olarak atandı.

Yeni atanan Veliaht Prens Sabah, 19 Kasım 2019'dan 24 Temmuz 2022'ye kadar başbakanlık yapmıştı.

  • Sabah Halid
  • Kuveyt
  • Veliaht Prens
  • Emir Vekili

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