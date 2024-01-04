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Dünya

Kuveyt'in yeni Başbakanı belli oldu

Kuveyt'te Muhammed Sabah es-Salim yeni başbakan olarak atandı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 16:57 - Güncelleme:
Kuveyt'in yeni Başbakanı belli oldu
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Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, ülkenin yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Muhammed Sabah es-Salim'i ülkenin yeni başbakanı olarak atayan bir emir yayınladı.

Salim'in, yeni kabinenin adaylarını belirlemek ve atamak için bir kararname çıkarmak üzere isimlerini Emirlik Divanı'na göndermekle sorumlu olduğu kaydedildi.

Bu, Kuveyt'in eski Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 17 Aralık 2023'te vefat etmesinin ardından göreve gelen yeni Emir Şeyh Meşal döneminde gerçekleşen ilk başbakan ataması oldu.

1955 doğumlu yeni Başbakan Salim, ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden ekonomi alanında doktora derecesine sahip.

Salim, daha önce Kuveyt'in Washington Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı gibi birçok siyasi ve akademik görevde bulundu.

  • Kuveytte
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