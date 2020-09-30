AA 30 Eylül 2020 Çarşamba 07:43 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 07:48

Başbakan Sabah el-Halid es-Sabah başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri olduğu duyuruldu.

- YENİ EMİR NEVVAF KİMDİR?

Tüm gözlerin üzerine çevrildiği Şeyh Nevvaf, geleceğin yöneticilerinin eğitildiği okullarda eğitim alarak, ülkede "güvenlik ve istikrarın manevi babası" olarak nitelendirilene kadar pek çok üst düzey görevler yaptı. Daha sonra Veliaht Prens olarak 14 yıl boyunca çalışmalarını sürdürdü.

18 Temmuz'da Şeyh Sabah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hastaneye kaldırıldığında, Veliaht Prens ülke işlerini yönetmede bazı anayasal haklarını kullanıldı.

Veliaht Prens iken yolsuzluğa karşı önemli bir mücadele yürüten Nevvaf, bir hanedan üyesinin yolsuzluğa karıştığına dair iddiaların ardından 23 Ağustos'ta Kuveyt halkına hitaben yaptığı konuşmada, iktidardaki aile üyelerinin hukuktan üstün olmadığını söylemişti.

- GÜVENLİĞİN MANEVİ BABASI

Veliaht Divanı resmi internet sitesine göre, Emir Nevvaf 14 yıldır veliaht olarak görev yapıyordu. Eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 2006'da göreve geldikten yaklaşık 1 hafta sonra kardeşi Şeyh Nevvaf'ı Veliaht Prens olarak önerdi ve parlamentoda kabul edildi.

Bu pozisyondan önce Şeyh Nevvaf, 16 Ekim 2003 tarihinde Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Güvenlik güçlerinin manevi babası ve İçişleri Bakanlığının gerçek kurucusu olarak nitelendirilen Nevvaf, 1978-1988 ve 2003-2006 olmak üzere iki defa İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Ayrıca, 16 Ekim 1994'te Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve askeri sistemi geliştirmek ve ulusal muhafızları silahlı kuvvetlerin sağ kolu yapmak için çalıştı.

Şeyh Nevvaf, Kuveyt'in Irak işgalinden kurtuluş savaşından sonra Nisan 1991'de kurulan ilk Kuveyt hükümetinde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı seçildi.

Ocak 1988'de Savunma Bakanı olarak görev alan Şeyh Nevvaf, Savunma Bakanlığı birimlerini Kuveyt'i savunma ve dış tehlikelerden koruma ulusal görevini yerine getirebilmesi için geliştirmek ve tüm modern silahlar ile askeri gereçleri sağlamak için çaba sarf etti.

Havalli Valisi olarak 1962'de görev yaptıktan sonra idaresi altındaki şehirde büyük ilerlemelere vesile olan Nevvaf, 1978'de İçişleri Bakanı olarak göreve başladı.

Kuveyt'te 1937'de dünyaya gelen yeni Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 1921'den 1950'ye kadar 29 yıl hüküm süren Emir el-Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 6'ncı oğlu.

Emir Nevvaf'ın 4 erkek ve 1 kız çocuğu var.