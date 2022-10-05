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Dünya

Kuveyt'te hükümeti kurma görevi, mevcut Başbakan'a verildi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başbakan Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'ı yeniden hükümeti kurmakla görevlendirdi.

AA5 Ekim 2022 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
Kuveyt'te hükümeti kurma görevi, mevcut Başbakan'a verildi
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Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Nevvaf, parlamento seçimlerinin ardından geçen hafta istifa eden kabinenin yerine yenisinin kurulmasını içeren Emirlik kararnamesi yayımladı.

Kararname uyarınca yeni hükümeti kurma görevi, mevcut Başbakan Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'a verildi.

Kuveyt Emiri, Başbakan'ın istifasını 2 Ekim'de kabul etmiş ve yeni kabine kurulana kadar geçici olarak görevlendirmişti.

Emir Nevvaf es-Sabah'ın büyük oğlu olan Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başbakanlığındaki hükümet, 2 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

Kuveyt'te 29 Eylül'de sandık başına giden halk, 50 kişilik Meclis üyelerini seçmişti.

  • Kuveyt
  • Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah
  • kuveyt hükümeti

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