Kuveyt'te yeni hükümetin kurulduğu açıklandı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah başkanlığında 13 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğuna ilişkin Emirlik Kararnamesi yayımlandı.

Fahd Yusuf Suud es-Sabah, başbakan birinci yardımcılığının yanı sıra savunma ve içişleri bakanlığı görevlerine atandı.

Abdullah Ali Abdulah el-Yahya da dışişleri bakanlığına getirildi.

Kuveyt'teki Ceride gazetesi, önceki hükümetteki birçok isme yeni kabinede tekrar görev verildiğini, 2 kadın bakanın da yer aldığı hükümete 4 yeni ismin daha katıldığını yazdı.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 10 Mayıs'ta, meclisin feshedilmesi ve anayasanın bazı maddelerinin 4 yılı aşmamak üzere askıya alınması talimatı vermişti.

Kuveyt Emiri, bu adımı "ülkeyi kurtarmak ve ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için alınmış zor bir karar" olarak nitelendirerek, ülkenin "dayanılmaz zorluklar ve engellerle" karşı karşıya kaldığını belirtmişti.

Kuveyt Emiri Sabah, 15 Şubat'ta da meclisi feshetmişti.