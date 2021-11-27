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Dünya

Kuveyt'ten 9 Afrika ülkesine seyahat yasağı

Kuveyt, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulayacağını duyurdu.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 23:53 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 23:53
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Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlığın kararına göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto, Esvatini, Zambiya ve Malavi'ye seyahat yasağı getirdiği, bu ülkelerden kargo uçakları hariç doğrudan ticari uçuşların durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

Karara göre, en az 14 gün bu ülkelerin dışında ikamet edilmediği sürece, bu ülkelerden transit de dahil yolcuların kabul edilmeyecek.

Söz konusu ülkelerden gelen Kuveyt vatandaşlarına ise 7 günlük karantina uygulanacağı ve Kovid-19 testi yaptırmalarının zorunlu tutulacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara, yeni varyantın görüldüğü ülkeler başta olmak üzere zaruri durumlar dışında bu dönemde seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Kuveyt'ten önce söz konusu Afrika ülkelerine yönelik Umman, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'de benzer kararlar almıştı.

YENİ VARYANT

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen "Omicron" varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

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