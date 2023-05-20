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Dünya

Kuveyt'ten Esed'e tokat gibi Osmanlı cevabı: Kan dökenler onun itibarını lekeleyemez

Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed el-Mutayr, sivilleri hedef alan Beşşar Esed'in Osmanlı Devleti hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. Osmanlı'nın itibarının lekelenemeyeceğini dile getiren Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı el-Mutayr, 'Kan dökenler, ırza geçenler, para çalanlar, evleri yıkanlar ve masumları yerinden edenler onun (Osmanlı'nın) parlak tarihini tahrif edemez, itibarını lekeleyemez, değerini alçaltamaz.' dedi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Kuveyt'ten Esed'e tokat gibi Osmanlı cevabı: Kan dökenler onun itibarını lekeleyemez
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Kuveyt Meclis Başkan Yardımcısı Mutayr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlı Hilafeti, 6 asır boyunca İslam'ın ve Müslümanların hamisi oldu." değerlendirmesini yaptı.

"KAN DÖKENLER, OSMANLI'NIN İTİBARINI LEKELEYEMEZ"

Mutayr ayrıca paylaşımında, "Kan dökenler, ırza geçenler, para çalanlar, evleri yıkanlar ve masumları yerinden edenler onun (Osmanlı'nın) parlak tarihini tahrif edemez, itibarını lekeleyemez, değerini alçaltamaz." ifadelerine yer verdi.

ESED, ARAP BİRLİĞİ LİDERLER ZİRVESİ'NDE ASILSIZ İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Konuşulacak başlıklarımız çok. Bu başlıklar ki İsrail'in direnişçi Filistin halkında işlediği suçlarla sınırlı olmadığı gibi yayılmacı Osmanlı zihniyeti tehlikesiyle de bitmiyor." demişti.

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