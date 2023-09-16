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Dünya

Kuveyt'ten Irak'a protesto notası

Kuveyt, Irak Federal Mahkemesinin, iki ülke arasında deniz sınırının belirlenmesi ve seyrüseferin düzenlenmesi amacıyla imzalanan Hor Abdullah Anlaşması'nın geçersizliğine hükmetmesi nedeniyle Irak'a protesto notası verildiğini duyurdu.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 00:25 - Güncelleme:
Kuveyt'ten Irak'a protesto notası
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Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Irak'ın Kuveyt Büyükelçisi El-Menhel es-Safi, ülkesinin, Hor Abdullah Anlaşması'nı geçersiz sayması üzerine Kuveyt Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Kuveyt'in Arap Dünyası İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmed el-Bekr, Safi'ye protesto notasını teslim etti.

Haberde, söz konusu anlaşmanın, Irak ve Kuveyt parlamentoları tarafından 2013'te onaylandığı bilgisine yer verildi.

Irak Federal Mahkemesi 4 Eylül'de, iki ülke arasında her daim tartışma konusu olan deniz sınırının belirlenmesi ve seyrüseferin düzenlenmesi için 2012'de imzalanan ve 2013'te de onaylanan Hor Abdullah Sınır Anlaşması'nın geçersiz olduğuna hükmetmişti.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1993 yılında aldığı 833 sayılı kararla, Irak ile Kuveyt arasındaki kara sınırı belirlenmiş ancak deniz sınırının çizilmesi iki ülkeye bırakılmıştı.

Irak ile Kuveyt arasında 2003'te diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından sınırların belirlenmesiyle ilgili müzakerelere de başlanmıştı.

Bu bağlamda Hor Abdullah bölgesinde seyrüseferi düzenleyen anlaşma, 2012'de imzalanmış ve 2013'te Irak tarafından onaylanmıştı.

Ancak söz konusu anlaşma, Iraklı bazı siyasetçiler, milletvekilleri ve uzmanlar tarafından, "Hor Abdullah'ı Irak'ın egemenlik alanından çıkardığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Hor Abdullah, Basra Körfezi'nin kuzeyinde Kuveyt'in Bubiyan ve Verbe adaları ile Irak'ın El-Fav Yarımadası arasında yer alan ve Hor ez-Zübeyr (Zübeyr Körfezi) ile Irak içlerine kadar uzanan bir su yolu olarak öne çıkıyor.

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