Kuveyt'ten işgalci Netanyahu'ya Suriye tepkisi: Ziyareti egemenliğe saldırıdır

Netanyahu'nun, dün İsrail ordusunun Suriye'de işgal ettiği tampon bölgeye yaptığı ziyaret Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin Suriye'nin egemenliğine ve uluslararası hukuka yapılmış açık bir saldırı olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sorumluluklarını yerine getirmesi, İsrail'i 1974 anlaşmasını uygulamaya zorlaması ve hem Suriye hem de bölgedeki diğer ülkelerin topraklarına yönelik saldırılarının önüne geçmesi gerektiği kaydedildi.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edilmişti.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği bildirilmişti.

İsrail yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.

