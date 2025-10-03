Kuveyt'ten İsrail'e Sumud tepkisi: Derhal serbest bırakın

Kuveyt Ulusal İnsan Hakları Komitesi, yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine son vererek, 3 Kuveyt vatandaşının da aralarında bulunduğu tüm filo katılımcılarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını istedi.

Açıklamada, katılımcıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail güçleri tarafından durdurulmasını güçlü bir şekilde kınamıştı.

Açıklamada, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, tüm filo katılımcılarının güvenliğinin sağlanması ve tehlikeye atılmaması çağrısı yapılmıştı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.