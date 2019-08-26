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Kuzey Akım 2'nin yüzde 75'i tamamlandı

Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesinde bin 855 kilometrelik boru döşendi.

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Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 75'ine tekabül eden bin 855 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirildi.
 
Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG’den yapılan açıklamada, proje kapsamında inşa edilen iki hattın inşaatının Almanya ve Finlandiya kara sularına ulaştığı belirtildi.
 
Açıklamada, Rus kara sularında boru hattı döşenmesinin devam ettiği kaydedilerek, "Projenin yüzde 75'ine tekabül eden bin 855 kilometrelik boru döşeme işi tamamlandı. Nord Stream 2 AG, geriye kalan yüzde 25’lik inşaatın tamamlanması için çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
 
Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.
 
ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.
 
Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

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