Kuzey Akım boru hatlarına saldırıya ilişkin Almanya'da bir dairede arama yapıldı

Alman basınındaki haberlerde, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaja ilişkin yapılan soruşturma kapsamında polisin, 25 Mayıs'ta Brandenburg eyaletinin Frankfurt an der Oder kentindeki evde arama yaptığı belirtildi.

Haberlerde, evde kalan bir kadının ifadesinin alındığı ve aramalarda bir cep telefonuna el konulduğu bildirildi. Söz konusu kadının, olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen ve hakkında soruşturma yürütülen Ukraynalı bir kişinin "eski hayat arkadaşı" olduğu ancak şüpheli olmadığı kaydedildi.

- "FEDERAL BAŞSAVCILIĞIN RAPORUNUN BEKLENİLMESİ GEREKİYOR"

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "saldırıyı, Ukraynalıların gerçekleştirdiğine ilişkin şüphelerin güçlendiğine ve bunun Almanya için ne anlama geldiğine" ilişkin soru üzerine basındaki haberlerin not edildiğini söyledi.

Hoffmann, bu konuda açıklama yapmak için soruşturmanın bitirilerek Federal Başsavcılığın raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

- "EYLÜL 2022'DE KUZEY AKIM BORU HATLARINA SABOTAJ DÜZENLENDİĞİ" İDDİASI

Almanya'da martta çıkan haberlerde de soruşturmayı yürüten yetkililerin, Ukrayna yanlısı bir grubun, geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardığı belirtilmişti.

5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Sabotaja ilişkin soruşturma, Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca da yapılıyor.