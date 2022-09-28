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Dünya

Kuzey Akım'da gaz sızıntıları! Sabotaj mı, kaza mı?

Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların nedeni araştırılırken, olayın sabotaj sonucu meydana geldiği yönündeki görüş ön plana çıktı. NATO'da konuyla ilgili toplantı düzenlendi; Rusya da karşı açıklama yaptı.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
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Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 sızıntı olduğu bildirildi, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapıldı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov, Brüksel'deki NATO Karargahında konuyu değerlendirdi.

Stoltenberg, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, olayı "sabotaj" olarak niteledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, sızıntıların sabotaj nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Rusya, Kuzey Akım 1'deki 2 hattın da devre dışı olduğunu duyurdu.

KREMLİN'DEN SABOTAJ İDDİALARINA TEPKİ

Kremlin, Rusya'yı sabotajla suçlamanın aptalca olduğunu vurguladı.

Moskova, sızıntının Avrupa'nın çıkarına olmadığına da dikkati çekti; saldırılara mümkün olan en güçlü karşılığın verileceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sızıntıların nedeninin araştırılmasında Avrupa'ya tam destek verdiklerini belirtti.

POLONYALI ESKİ BAKAN ABD'Yİ SORUMLU TUTTU

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan ve AP'nin ABD ile ilişkiler delegasyonu başkanlığı görevini de yürüten Eski Polonya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Boru hatlarındaki sızıntının fotoğrafını paylaşan Sikorski, bunu ABD'nin yaptığını ima ederek, "Teşekkürler ABD" ifadesini kullandı.

FİNLANDİYA, KONUYU KOMŞULARIYLA GÖRÜŞTÜ

Finlandiya, Baltık Denizi'ndeki boru hatlarındaki sızıntıya ilişkin dört Baltık ülkesiyle görüştüğünü açıkladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto Avrupa Birliği (AB) Komisyonu konferansında yaptığı konuşmada, "Bu sabah Baltık Denizi bölgesinden dört ülkenin hükümeti ile görüştük."dedi.

Söz konusu sızıntıların önemli olduğunu vurgulayan Haavisto, ortak AB stratejisinin her zamankinden daha kilit role sahip olduğunu belirtti.

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