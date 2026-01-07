İSTANBUL 18°C / 14°C
Dünya

Kuzey Atlantik'te gerilim tırmandı: ABD güçleri Rus gemisine el koydu

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli 'M/V Bella 1' adlı petrol tankerine el konulduğunu bildirdi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 17:36
Kuzey Atlantik'te gerilim tırmandı: ABD güçleri Rus gemisine el koydu
Almanya'da bulunan EUCOM, olaya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde, ABD yaptırımlarının ihlal edilmesi gerekçesiyle Rusya tescilli "M/V Bella 1" adlı gemiye el konulduğu duyuruldu.

Petrol tankerinin ABD Sahil Güvenlik'e ait USCGC Munro tarafından takip edildiği kaydedilen açıklamada, bunun ardından ABD federal mahkemesinin çıkardığı yakalama emrine dayanılarak tankere Kuzey Atlantik'te el konulduğu belirtildi.

"BELLA 1"

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD medyasında bugün yer alan haberlerde, ABD'nin Venezuela istikametinde ilerleyen ancak geçen ay ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmak için rota değiştiren ve tescilini Rusya olarak gösteren petrol tankerine müdahalede bulunma planları yaptığı ileri sürülmüştü.

