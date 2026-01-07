İSTANBUL 18°C / 14°C
Dünya

Kuzey Atlantik'te tanker gerilimi: ABD'nin saldırısına sert çıktı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Atlantik'te “Bella-1” olarak bilinen ve daha sonra Marinera adını almış Rus bandıralı petrol tankerine el koymasına tepki gösterdi.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 18:37
Kuzey Atlantik'te tanker gerilimi: ABD'nin saldırısına sert çıktı
Rusya, ABD'nin daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Venezuela bağlantılı olması ve yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te el koymasına tepki gösterdi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 24 Aralık 2025 tarihinde "Marinera" adlı geminin Rus mevzuatı ve uluslararası hukuk normları temelinde Rusya bayrağı altında seyir için geçici izin aldığını belirterek, "Bugün, herhangi bir devletin karasuları dışında açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi" açıklamasını yaptı.

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni hatırlatan Bakanlık, "Açık denizde serbest seyrüsefer rejimi geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı olan gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

