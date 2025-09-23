Danimarka'nın Kopenhag ve Oslo havalimanları üzerinde uçan çok sayıda dron nedeniyle hava sahaları saatlerce kapatıldı.

"DRONLAR BECERİLERİNİ GÖSTERMEK İSTEYEN YETENEKLİ BİR OPERATÖR TARAFINDAN UÇURULDU"

Danimarka Polis Şefi Jens Jespersen bugün yaptığı açıklamada, dün ülkenin ana havalimanını kapatan dronların "becerilerini göstermek isteyen yetenekli bir operatör" tarafından uçurulmuş gibi göründüğünü ve herhangi bir şüphelinin tespit edilmediğini belirtti. Jespersen, Danimarka ve Norveç'teki olayların birbirine bağlı olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi. Danimarka'daki dronların birkaç farklı yönden geldiğini aktaran Jespersen, ışıklarını açıp kapattıklarını ve birkaç saat sonra ortadan kaybolduklarını ifade etti.

Kopenhag Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 uçuş, başka havalimanlarına yönlendirildi. Yaklaşık 100 uçuş ertelendi ya da iptal edildi. Yaklaşık 20 bin yolcu olaydan etkilendi.

TÜM UÇUŞLAR EN YAKIN HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ

Norveç polisi, Oslo Havalimanı'nda tüm uçuşların en yakın havalimanına yönlendirildiğini söyledi. Polis, Oslo Havalimanı'nda yerel saatle 00.00'da kapatılan hava sahasının 04.30 sıralarında yeniden açıldığını bildirdi.