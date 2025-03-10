İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2025 Pazartesi / 11 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5529
  • EURO
    39,6929
  • ALTIN
    3408.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kuzey Denizi'nde korkutan kaza

Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
Kuzey Denizi'nde korkutan kaza
ABONE OL

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumundan (RLNI) yapılan açıklamada, Doğu Yorkshire açıklarında çarpışan petrol tankeri ile kargo gemisinde yangın çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, kaza yerine 4 cankurtaran botunun gönderildiği ve birkaç kişinin gemileri terk ettiğine dair raporların alındığı belirtildi.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada da kaza ihbarı üzerine "acil durum" müdahalesinin koordine edildiği bildirildi.

Açıklamada, kazayla ilgili ilk alarmın yerel saatle 09.48'de verilmesinin ardından cankurtaran botları, yangın söndürme ekipleri ve kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.