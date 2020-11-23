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Dünya

Kuzey ışıkları doyumsuz manzaralar oluşturdu

Norveç'te kuzey ışıklarının etkileyici görüntüleri amatör kameraya yansıdı. “Bu muhteşem renklerin evinizin üzerinde dans ettiğini görmek kesinlikle inanılmaz bir deneyimdi. Bundan asla bıkmayacağım” diyen kişinin paylaştığı görüntü sosyal medyada viral oldu.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:29
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Norveç'te gökyüzünde görülen kuzey ışıklarının büyüleyici görüntüsü ülkede ilgi odağı oldu. İngiliz vatandaşı Norveç’in en büyük ikinci adası olan Senja adasından görüntülediği kuzey ışıklarını sosyal medyada paylaştı. “Bu muhteşem renklerin evinizin üzerinde dans ettiğini görmek kesinlikle inanılmaz bir deneyimdi. Bundan asla bıkmayacağım” diyen kişinin paylaştığı görüntü sosyal medyada viral oldu.

KUZEY IŞIKLARI NEDİR?

Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen kuzey ışıkları yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Kuzey ışıkları aynı zamanda Aurora Borealis ya da kutup ışıkları olarak da adlandırılır.

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