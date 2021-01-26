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Dünya

Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu hayran bıraktı

ABD'nin kuzeyde bulunan eyaleti Alaska'da rastlanan Kuzey Işıkları izleyenleri büyüledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Doğa bilimcileri, etkileyeci olan Kuzey ışıklarının en güzel görüldüğü yerleri Alaska, Norveç, Grönland, İsveç, Finlandiya,İzlanda ve Kanada olarak sıralıyor.

DHA26 Ocak 2021 Salı 15:53 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 15:53
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Dünya genelinde Kuzey Işıkları sezonu açıldı. ABD’nin kuzey eyaleti Alaska'nın Juneau kentinde Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilileri, nadir rastlanan doğa olayı olan ‘Kuzey Işıklarının" oluşturduğu görsel şova ait görüntüleri yayınladı. 

Kuzey Işıkları ya da Aurora Borealis olarak bilinen ve her gezginin hayallarini süsleyen doğa olayı. 

Belli dönemlerde (Aralık-Mart ayları) görülüyor. 

Doğa bilimcileri, etkileyici olan Kuzey ışıklarının en güzel görüldüğü yerleri Alaska, Norveç, Grönland, İsveç, Finlandiya, İzlanda ve Kanada olarak sıralıyor.

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