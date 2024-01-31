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Dünya

Kuzey Kore, 2 bin km menzile sahip ''Hwasal-2'' seyir füzesini fırlattı!

Kuzey Kore, dün Sarı Deniz yönünde stratejik seyir füzesi fırlatma denemesi yaptığını açıkladı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Kuzey Kore, 2 bin km menzile sahip ''Hwasal-2'' seyir füzesini fırlattı!
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Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) haberine göre, "Hwasal-2" seyir füzesinin fırlatma denemesi, ülkenin komşularının sınır güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı.

Kuzey Kore'nin daha önceki açıklamalarında, "Hwasal-2" nükleer seyir füzelerinin, Japonya'daki ABD üslerini de kapsayan 2 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyurulmuştu.

KCNA'nın 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocakta geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

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