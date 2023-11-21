Kuzey Kore, 3'üncü denemesinde başarılı olmak istiyor

Kyodo News, haberinde Japonya Sahil Güvenliğinin yaptığı açıklamaya yer verdi.



Buna göre Japonya Sahil Güvenliği, Pyongyang'ın, kendilerini 1 Aralık'a kadar askeri uydu fırlatacağı konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin 3. girişimi olacak bu uydu fırlatışına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğini belirtti.

Kişida, Japonya'nın uydunun fırlatılmasıyla ilgili bilgi toplamak ve analiz etmek için azami çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.

- GÜNEY KORE, UYDU FIRLATMA HAZIRLIĞINDAKİ KUZEY'İ YAKINDAN İZLİYOR



Seul merkezli KBS kanalının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyu, günlük basın toplantısında, bakanlığın askeri uydu fırlatma hazırlığındaki Kuzey Kore'yi yakından izlediğini ifade etti.

Jeon, askeri uydu fırlatması durumunda Kuzey Kore'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını "açıkça" ihlal edeceğini vurgulayarak bunun derhal durdurulması çağrısında bulundu.

- ABD, KUZEY KORE-RUSYA "ASKERİ İŞBİRLİĞİNE" İLİŞKİN ENDİŞELERİNİ TEKRARLADI



Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "askeri işbirliğine" değindi.

Miller, ABD'nin Pyongyang'ın balistik füze programının yanı sıra Rusya ve Kuzey Kore arasındaki "askeri işbirliğine" ilişkin endişesini tekrarlayarak, bunları yakından izlemeye devam edeceklerini aktardı.

- KUZEY KORE'NİN ASKERİ UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ



Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, fakat taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle deneme başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci uydu fırlatma denemesini gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı.