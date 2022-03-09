Güney Kore, el koyduğu Kuzey'e ait devriye botunu geri gönderdi

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 12:51 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:51

Güney Kore Savunma Bakanlığı, "Kuzey Kore, botunun navigasyon hatası ve mekanik arıza nedeniyle bölgeyi geçtiğini doğruladı ve tüm mürettebatın Kuzey'e dönmek isteğini ifade etti." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, söz konusu devriye botunun ve 7 kişilik mürettebatın geri gönderildiği bilgisini paylaştı.

Kuzey Kore'ye ait bir devriye botu, dün sabah Güney Kore'nin Baekryeong Adası yakınlarındaki sularda Kuzey Kore'ye ait diğer bir gemiyi takip ederken geçici olarak, fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nı geçmişti.

Devriye botu, Güney Kore donanma gemisinin uyarı ateşi açması üzerine geri çekilmişti.

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey'e ait devriye botu tarafından izlenen Kuzey Kore gemisine el koyarken geminin 7 kişilik mürettebatını da sorguya almıştı.

Seul ve Pyongyang arasında deniz sınırı konusunda sık sık gerilim yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlerin Kore Savaşı'nın ardından 1953'te Seul ve Pyongyang'ın Sarı Deniz'deki yetki alanlarını belirlemek için çizdiği Kuzey Sınır Hattı, taraflar arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birini oluşturuyor.

Kuzey Kore, 38. paralel boyunca uzanan 200 kilometrelik hattın tek taraflı olarak çizildiğini ve Sarı Deniz'e çıkışının sınırlandığını ileri sürerek kara sularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Güney Kore ise Pyongyang'ın talebine karşı çıkıyor.

Sarı Deniz'de gerilim, 26 Mart 2010'da Güney Kore donanmasına ait "Cheonan" savaş gemisinin batmasıyla tırmanışa geçmişti.

Seul, 46 Güney Koreli denizciye mezar olan geminin Kuzey Kore'ye ait bir denizaltıdan atılan torpidoyla vurulduğunu ileri sürmüş, Pyongyang ise iddiaları reddetmişti.