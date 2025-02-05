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Dünya

''Kuzey Kore askerleri Kursk cephesinden çekildi''

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore birliklerinin Ocak ayının ortasından bu yana Kursk bölgesindeki çatışmalara katılmadığını açıkladı.

IHA5 Şubat 2025 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
''Kuzey Kore askerleri Kursk cephesinden çekildi''
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Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) konuya ilişkin açıklama yaptı. NIS'ten yapılan açıklamada, Kuzey Kore birliklerinin Kursk cephesinden çekildiği belirtilerek, "Ocak ayı ortasından bu yana, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde olduğuna dair herhangi bir işaret yok" ifadeleri kullanıldı. Verilen ağır kayıplar nedeniyle Kuzey Kore askerlerinin cephe hattından çekildiğinin değerlendirildiği belirtilirken durumun kesin nedenini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

EN AZ 300 KUZEY KORE ASKERİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

NIS'ten daha önce yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya yaklaşık 11 bin asker gönderdiği belirtilmişti. Bu askerlerden yaklaşık 300'ünün öldürüldüğü, 2 bin 700'ünün de yaralandığı kaydedilmişti. Ukrayna Özel Kuvvetler Sözcüsü Albay Oleksandr Kindratenko ise geçen hafta yaptığı açıklamada Pyongyang'ın gönderdiği birliklerin son dönemde Kursk cephesinde görülmediğini belirterek, "Kuzey Kore birliklerinin varlığı yaklaşık 3 haftadır gözlemlenmiyor. Büyük olasılıkla ağır kayıplar verdikten sonra geri çekilmek zorunda kaldılar" açıklamasında bulunmuştu.

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