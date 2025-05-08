İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2025 Perşembe / 11 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6447
  • EURO
    43,7143
  • ALTIN
    4147.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
Kuzey Kore balistik füze fırlattı
ABONE OL

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemeleri yaptı.

Ülkenin doğusundaki Wonsan bölgesinden yerel saatle 08.10 ile 09.20 arasında birkaç kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.

Kuzeydoğu yönüne ilerleyen ve azami 100 kilometre irtifaya ulaşan füzeler, havada yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi'ne düştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelere karşı gözlem faaliyetleri ile ABD ve Japonya ile yakından bilgi paylaşımının sürdürüldüğünü kaydetti.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin tamamının ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB) dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.