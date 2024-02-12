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Dünya

Kuzey Kore, balistik kontrol sistemi ile kontrol edilebilir mermiler geliştirdiğini açıkladı

Kuzey Kore, çoklu roketatar için yeni 'kontrol edilebilir mermiler' ve balistik kontrol sistemi geliştirdiğini bildirdi.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 13:45 - Güncelleme:
Kuzey Kore, balistik kontrol sistemi ile kontrol edilebilir mermiler geliştirdiğini açıkladı
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisinin, çoklu roketatar için yeni "kontrol edilebilir mermiler" ve balistik kontrol sistemi geliştirdiği belirtildi.

Söz konusu "240 milimetre kalibrelik kontrol edilebilir mermiler"in isabetliliğini ve avantajlarını değerlendirmek amacıyla balistik kontrol test atışları da yapıldığı aktarıldı.

Yeni geliştirilen sistemlerin Kuzey Kore ordusunun çoklu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı kaydedildi.

Ayrıca çoklu roketatarın stratejik değerinin yeniden değerlendirileceğine ve bu hızlı teknik gelişmeye bağlı olarak savaş alanlarındaki rolünün artacağına inanıldığı ifade edildi.

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