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Dünya

Kuzey Kore başbakanı, Çin büyükelçisiyle görüştü

Kuzey Kore Başbakanı Kim Tok-hun, Çin'in yeni Pyongyang Büyükelçisi ile görüştü.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
Kuzey Kore başbakanı, Çin büyükelçisiyle görüştü
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Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı (KCNA), Başbakan Kim Tok-hun'un, Çin'in yeni Pyongyang Büyükelçisi Vang Yacün ile bir araya geldiğini duyurdu.

KCNA, görüşmenin "sıcak ve dostane" bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Çin'in Pyongyang Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, Başbakan Kim'in uluslararası politikadaki değişikliklerden bağımsız olarak, Kuzey Kore'nin Çin ile dostane bağlarını daha da ilerletmeye çalışma sözü verdiği ifade edildi.

Vang, Pyongyang ve Pekin liderlerinin Kovid-19'a rağmen stratejik iletişimi sürdürdüklerini belirterek iki ülkenin bağlarını güçlendireceğini ve birçok alanda yakın işbirliği yapacağını söyledi.

Çin, füze denemeleri ve nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlara maruz kalan Kuzey Kore'nin bölgedeki geleneksel ve ticari müttefiki konumunda bulunuyor.

Şubat 2021'de Çin'in Pyongyang Büyükelçisi olarak atanan Vang, Kovid-19 kaynaklı sınır kısıtlamaları nedeniyle 2 yıl sonra göreve başlamıştı.

Vang, 9 Mayıs'ta Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya gelmiş, görüşmenin sıcak bir havada geçtiği belirtilirken benzer mesajlar verilmişti.

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