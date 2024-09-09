İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2024 Pazartesi / 6 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0488
  • EURO
    37,6421
  • ALTIN
    2731.45
  • BIST100
    9796.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 76 yaşında
Dünya

Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 76 yaşında

Kuzey Kore'de ülkenin kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 76 yaşında
ABONE OL

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da gerçekleştirilen 76'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Başbakan Kim Tok-hun ve üst düzey devlet yetkilileri, ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un anıt mezarın da bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti.

Başbakan Kim, burada yaptığı konuşmada ülkesinin çeşitli zorluklar karşısında yeni bir değişim çağı açtığını söyledi. Kim, "Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu, emekçilerin gerçek iktidar arzusunun başarılı bir şekilde hayata geçtiği önemli bir siyasi olaydır." dedi.

SOSYALİST BİR ÜLKE OLDU

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), İkinci Dünya Savaşı'ndaki Japon işgalinin sona ermesinin ardından Kore Yarımdası'nın güneyinde Batı desteğinde kurulan Kore Cumhuriyeti'ne (Güney Kore) karşı kuzeyde Sovyetler Birliği'nin desteğinde sosyalist bir ülke olarak 1948'de kuruldu.

Kore yarımadanın ikiye ayrılmasının ardından 1948'de Kim Il-sung tarafından kurulan Kuzey Kore bağımsızlığını, ABD'nin müttefiki Güney Kore ise aynı yıl cumhuriyeti ilan etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.