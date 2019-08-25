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Kuzey Kore devasa silahı test etti, Kim 'taviz vermeyeceğiz' dedi

Pyongyang, füze testlerine devam edileceğini duyurmasının ardından 'süper-büyük çoklu roketararı (super-large multiple rocket launcher)' başarıyla test etti. Testi izleyen Devlet Başkanı Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin silah geliştirme çabalarına devam edeceğini ve yaptırımların azaltılması için ülke güvenliğinden taviz vermeyeceğini söyledi.

  • star.com.tr
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Kuzey Kore, ABD ve bölgedeki müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin rahatsızlık duyduğu füze denemelerine bir yenisini ekledi.
 
Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim Jong-un, Cumartesi günü gerçekleştirilen 'süper-büyük çoklu roketatar' testine nezaret etti.
 
KCNA'nın servis ettiği fotoğraflarda, sekiz tekerlekli bir aracın arkasına monte edilmiş büyük tüplerden roket fırlatılmasının yanı sıra, Kim Jong-un'un keyifli görüntüleri de yer aldı.
 
''SİLAH GELİŞTİRMEYİ HIZLANDIRMALIYIZ''
 
 
Kim Jong-un Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ''Düşman tehditlerine karşı mücadele etmek için stratejik ve taktik silah geliştirme çalışmaları hızlandırılmadı.'' talimatı verdi. Bu alanda çalışan bilim adamlarına, ''Hiçbir şey için takas edilemeyecek olan ülkenin kıymetli hazinesi ve serveti'' şeklinde seslendi.
 
Kim, yaptırımların azaltılması veya hafifletilmesi için ülkenin güvenliğinden hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini söyledi.

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