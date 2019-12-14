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Kuzey Kore duyurdu: Kritik test gerçekleştirildi

Kuzey Kore, Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda yeni bir deneme yaptığını duyurdu.

  • AA
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Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Savunma Bilimi Akademisi, ülkenin doğusundaki Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda "yeni bir kritik testin gerçekleştirildiğini" bildirdi. Ancak denemenin içeriğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Akademiden yapılan açıklamada, "Testlerde art arda kaydedilen müspet sonuçlar, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin güvenilir stratejik caydırıcılığını güçlendirilmek için kullanılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore, geçen hafta aynı yerde uzun menzilli roket motoru denemesi yapmıştı.

Denemeler, Kuzey Kore yönetimin ABD ile nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlatılması için Washington yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığı bir döneme denk geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kesilen müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalararası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

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