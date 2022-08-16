Kuzey Kore First Lady'si gözyaşlarını tutamadı

Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıldönümü nedeniyle Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen anma etkinliği alışılmadık görüntülere sahne oldu. Kameraların karşısına çok fazla çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi Ri Sol-Ju, ülkenin milli marşının çalındığı esnada ağlarken kameralara yakalandı. Kuzey Kore devlet televizyonu KRT tarafından yayınlanan görüntülerde duygulanan lider Kim Jong Un'un da gözlerinin yaşardığı gözlenirken, kamuoyu önünde sert bir profil çizen Kim ve eşinin yaşadığı duygu dolu anlar şaşırttı.

COŞKUYLA KUTLANMIŞTI

Kore Savaşı ateşkesinin 69. yıl dönümü, Pyongyang'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanmış, yıldönümü arifesinde ise büyük bir havai fişek gösterisinin düzenlendiği ve Kuzey Kore'nin savaş uçağı pilotlarının akrobasi gösterileri yaptığı açıklanmıştı.