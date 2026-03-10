İSTANBUL 16°C / 4°C
  Dünya
  Kuzey Kore gerilimi tırmandırdı! ABD ve Güney Kore hedefte
Dünya

Kuzey Kore gerilimi tırmandırdı! ABD ve Güney Kore hedefte

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını sert sözlerle eleştirdi. Yo-jong, tatbikatların 'hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabileceği' uyarısında bulundu.

10 Mart 2026 Salı 09:48
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, ABD ve Güney Kore'nin "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına tepki gösterdi.

Kim, "Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin güç gösterisi, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

Küresel güvenlik yapısının hızla çöktüğünü ve dünyanın farklı noktalarında savaşların patlak verdiğini belirten Kim, tatbikatın bölgenin istikrarını daha da bozacağını savundu.

ABD ve Güney Kore, savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan yıllık ortak askeri tatbikata 9 Mart'ta başlamıştı.

19 Mart'a kadar sürecek "Özgürlük Kalkanı" adlı tatbikata, iki ülkeden toplam 18 bin askerin katılması bekleniyor. Geçen yıl 51 sahada yapılan tatbikat, bu yıl önemli ölçüde düşürülerek 22 sahada icra edilecek.

