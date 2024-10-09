Kuzey Kore, Güney Kore ile kara ve demiryolu bağlantısını tamamen kesecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu yılın başlarında Güney Kore ile birleşme politikasını iptal etmesinin ardından gelen duyuruda, Güney'e bağlanan yol ve demiryollarının tamamen kesileceği ve sınır boyunca erişimin engelleneceği belirtildi.



KCNA'da yer alan habere göre, konuya ilişkin bildiri yayımlayan Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Kore yarımadasında hakim olan askeri durum, Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin ulusal güvenliği daha itibarlı bir şekilde savunmak için daha kararlı ve daha güçlü önlemler almasını gerektiriyor" açıklamasında bulundu.

Güney Kore ordusuna göre, Pyongyang, Ocak ayından bu yana sınır savunmasını güçlendirerek bölgeye kara mayınları döşedi, tuzaklar inşa etti ve demir yolu altyapısını kaldırdı.

Kim ayrıca Güney'e karşı ateşli söylemini de artırdı ve Güney'den Kuzey'in "birincil düşmanı ve değişmez başlıca düşmanı" olarak bahsetti.

KUZEY KORE ABD'Yİ SUÇLADI

Genelkurmay, önlemlerin Güney Kore'de düzenlenen son "savaş tatbikatlarına" ve ABD'li yetkililerin ziyaretlerine bir yanıt olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl, bir ABD uçak gemisi, amfibi saldırı gemileri, uzun menzilli bombardıman uçakları ve denizaltılar Güney Kore'yi ziyaret etti ve Pyongyang'dan öfkeli açıklamalar aldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu adımının 'başarısız Kim Jong-un rejiminin güvensizliğinden kaynaklanan çaresiz bir önlem' olduğunu belirtti.

Seul'deki Kore Ulusal Birlik Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Hong Min, Kuzey Kore'nin son hamlesinin, askeri sınır boyunca halihazırda yürütülen çalışmaları resmileştirdiğini söyledi.

Hong yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore anayasa değişikliğiyle yeni bir toprak maddesi belirleyip Güney ile ilişkilerini keserse, bunun iç ve dış etkileri çok büyük olur" dedi.