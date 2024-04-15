Kuzey Kore ile Çin arasında kritik temas

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Cao ile başkent Pyongyang'da bir araya geldi.

Kim ve Cao, "dostane ilişkilerin" daha da derinleştirilmesi ve ikili işbirliğinin artırılmasını ele aldı.

Kuzey Kore lideri Kim, Çin ile Kuzey Kore arasındaki "yüzyıllardır süregelen dostluğu" geliştirmenin Pyongyang'ın "değişmez" politikası olduğunu vurguladı.

Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci dün Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya gelmiş, bu görüşmenin, iki ülke arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi olduğu aktarılmıştı.