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Dünya

Kuzey Kore ile Çin arasında kritik temas

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci ile ikili işbirliğinin artırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi konularını görüştü.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Kuzey Kore ile Çin arasında kritik temas
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Cao ile başkent Pyongyang'da bir araya geldi.

Kim ve Cao, "dostane ilişkilerin" daha da derinleştirilmesi ve ikili işbirliğinin artırılmasını ele aldı.

Kuzey Kore lideri Kim, Çin ile Kuzey Kore arasındaki "yüzyıllardır süregelen dostluğu" geliştirmenin Pyongyang'ın "değişmez" politikası olduğunu vurguladı.

Çin'in Ulusal Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Cao Lıci dün Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae ile bir araya gelmiş, bu görüşmenin, iki ülke arasında son 5 yılın en üst düzey görüşmesi olduğu aktarılmıştı.

  • Kim Jong-un
  • Cao Lıci
  • işbirliği

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