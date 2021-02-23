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Dünya

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında iltica krizi! 6 saat sınırda gezdi kimse görmedi

Güney Kore askerlerinin, sınırda dolaşan Kuzey Koreliyi saatlerce fark etmediği bildirildi.

AA23 Şubat 2021 Salı 19:12 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 19:12
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Yonhap'ta yer alan haberde, dalgıç kıyafeti giymiş bir Kuzey Kore vatandaşının yüzerek Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölgeye (DMZ) vardığı ve burada 6 saat vakit geçirdiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Korelinin kıyıya vardıktan sonra gece 01.05 ila 01.38 saatlerinde kameralara beş kez yakalandığı ve sistemin iki kez alarm verdiği kaydedildi.

Alarmın çalmasının ardından hiçbir askerin harekete geçmediği ifade edilen açıklamada, kıyı gözetlemeden sorumlu askerin o sırada bilgisayar sistemini ayarladığı ve uyarı işaretlerini sistem hatası sandığı belirtildi.

Bölgede 6 saat kadar vakit geçiren Kuzey Korelinin daha sonra Güney Koreli askerlerce gözaltına alındığı aktarıldı.

Kuzey Kore vatandaşının Güney Kore'ye iltica etmek istediği kaydedildi.

Güney Kore'ye, son 20 yılda yaklaşık 33 bin Kuzey Korelinin kaçtığı ifade ediliyor.

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