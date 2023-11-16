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Dünya

Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalar atıldı

Kuzey Kore ve Rusya, ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji dahil çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 13:57 - Güncelleme:
Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalar atıldı
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov ve beraberindeki heyeti başkent Pyongyang'da düzenlenen 10. Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong-ho'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında, ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji dahil farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

KUZEY KORE'DEN ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN'İN SEUL ZİYARETİNE TEPKİ

Öte yandan, Moskova ile Pyongyang arasındaki ikili ilişkilerin hızla geliştiği bir dönemde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Güney Kore ziyareti Kuzey Kore'de tepkiyle karşılandı.

Kuzey Kore Ulusal Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Austin'in 13 Kasım'daki Güney Kore ziyareti eleştirildi.

Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı caydırma stratejilerini revize etmesine işaret edilen açıklamada, herhangi bir "askeri provokasyona sert karşılık verileceği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Kore Yarımadası'nda istikrarsızlık oluşturmaya yönelik her türlü girişime "daha saldırgan şekilde ve stratejik caydırıcı eylemlerle" yanıt verileceği belirtildi.

  • ticaret işbirliği
  • ekonomi ilişkileri
  • teknoloji protokolü

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