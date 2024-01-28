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Dünya

Kuzey Kore Japon Denizi yönüne seyir füzeleri fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi.

AA28 Ocak 2024 Pazar 07:55 - Güncelleme:
Kuzey Kore Japon Denizi yönüne seyir füzeleri fırlattı
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00 sularında, ülkenin Japon Denizi kıyısındaki liman kenti Shinpo açıklarına seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu.

Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.

Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile yakın işbirliği içinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılı içinde ikinci seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetiminin, hafta içinde Sarı Deniz yönüne "Pulhwasal-3-31" seyir füzeleri fırlattığını duyurmuştu.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

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