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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde maske takmadı

Kuzey Kore'de çok sayıda kişinin katıldığı üst düzey bir yetkilinin cenazesinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un maske takmadığı görüldü.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
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BBC'deki habere göre, Kim de dahil olmak üzere çok sayıda kişi, Kovid-19 salgınıyla ilgili endişelere rağmen üst düzey bir yetkilinin cenaze törenine katıldı.

Törende, Kuzey Kore lideri Kim'in maske takmaması görüntülere yansıdı.

Kovid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore lideri Kim, geçen hafta düzenlenen acil Kovid-19 toplantısında da sigara içmişti.

Uzun süre tek bir Kovid-19 vakası bildiren Kuzey Kore'de, vaka sayıları 2,8 milyona çıktı, 68 kişi ise hayatını kaybetti.

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