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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim ezber bozdu! 5 yıl sonra ilk kez...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5 yıl içinde ilk kez ülkesinde şiddetli yağışlardan etkilenen bir bölgeyi ziyaret etti.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 10:56 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 10:56
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KCNA'nın haberine göre Kim, şiddetli yağışlar nedeniyle su taşkınları meydana gelen Kuzey Hwanghae vilayetindeki bir kente ziyarette bulundu.

Selde, Unpha semtinde 730 ev ve 600 hektarlık pirinç tarlası sular altında kalırken, en az 179 sosyal konut hasar gördü.

Güney Kore basınına göre Kim, en son Eylül 2015'te bir sel bölgesini bizzat ziyaret etmişti.

Kuzey Kore'nin ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha da kötüleşti. Pyongyang, salgın sebebiyle en büyük ticari müttefiki Çin ile sınırını kapatmak zorunda kaldı.

Yaz yağışları, altyapı ve drenaj yetersizliği nedeniyle Kuzey Kore'de ağır hasara yol açıyor.

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