Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'dan nükleer tehdit

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in "gerekirse düşman güçlerin sürekli artan nükleer tehditleri de dahil olmak üzere tüm tehlikeli girişim ve hareketleri önceden ve tamamen engellemek için" nükleer silahları geliştirmeye "kati surette" devam edeceğini bildirdi.

Hafta başında düzenlenen ve Kuzey Kore'nin balistik füzeler dahil son aylarda geliştirdiği silahları sergilediği geçit töreni için askeri yetkilileri tebrik eden Kim, ulusal çıkarları koruma sözü verdi.

Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkent Pyongyang merkezinde 26 Nisan'da düzenlenen askeri geçit töreninde, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzesi Hwasong-17 dahil 250'den fazla askeri teçhizatın sergilendiği duyurulmuştu.