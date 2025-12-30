İSTANBUL 14°C / 3°C
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den 2026 talimatı: Çoklu roketatarlar ana gücümüz olacak''

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2026 yılı için savunma alanında sert adımlar atacaklarını belirtti. Çoklu roketatar sistemleriyle ülkenin vurucu gücünün artırılacağını söyledi.

30 Aralık 2025 Salı 09:37
Kuzey Kore lideri Kim'den 2026 talimatı: Çoklu roketatarlar ana gücümüz olacak''
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2026 yılında ülkenin savunma kapasitesini arttırma talimatı verdi. Çoklu roketatar sistemlerinin ülkenin ana vurucu gücünü oluşturacağını söyleyen Kim, "Bu silah sistemi yüksek isabet oranı ve yıkıcılığıyla düşmanı yok edebilir ve stratejik saldırı aracı olarak kullanılabilir" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir askeri mühimmat fabrikasını denetleyerek çoklu roketatar sistemlerinin üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kim, 2026 yılında ülkenin savunma kapasitesini artırma talimatı verdi. Kim, "Üretim kapasitesi istikrarlı şekilde artırılmalı ve üretimin modernizasyonu hızlandırılmalıdır" dedi. Denetlediği tesiste üretilen çoklu roketatar sistemlerinin Kore Halk Ordusu'nun ana vurucu gücünü oluşturacağını söyleyen Kim, "Bu silah sistemi yüksek isabet oranı ve yıkıcılığıyla düşmanı yok edebilir ve stratejik saldırı aracı olarak kullanılabilir" uyarısında bulundu. Çoklu roketatar sistemlerinin tamamen yerli imkânlar ve teknolojiyle geliştirildiğini hatırlatan Kim, bunu "önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore medyası, Kim'in gerçekleştirdiği ziyaret için, "Ülkenin savaş caydırıcılığını artırma yolunda kritik bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

  • Kim Jong-un
  • 2026 savunma
  • çoklu roketatar

