İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den ''Çin'' mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdiği mektupta 'yeni çağın gerekleri' doğrultusunda Pekin ile sahip olunan 'yakın işbirliğini' ilerletmeye ve güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

AA24 Eylül 2023 Pazar 10:57 - Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim'den ''Çin'' mesajı
ABONE OL

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Şi'nin Kuzey Kore'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan mesajına cevaben mektup kaleme aldı.

Kim, mektupta, ülkesinin Çin ile sahip olduğu "dostluk, dayanışma ve yakın işbirliğinin" "yeni çağın gereklerine" uygun olarak istikrarlı bir şekilde gelişmesine ve güçlenmesine yönelik çabalarına devam edeceğini belirtti.

- ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN, KUZEY KORE'YE TEBRİK MESAJI

Şi, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünde ülkenin lideri Kim'e gönderdiği tebrik mesajıyla desteğini vurgulamıştı.

Mesajında, iki ülkenin "aynı dağın ve ırmağın birbirine bağladığı dost komşular" olduğunu ifade eden Şi, ülkesi ile Kuzey Kore arasında geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkisini "yeni döneme" taşıdıklarını belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.