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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den dikkat çeken Rusya mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ziyaretinin ardından katıldığı politbüro toplantısında, Rusya ile ilişkileri daha da güçlendirmek için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

AA22 Eylül 2023 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim'den dikkat çeken Rusya mesajı
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim'in katılımıyla Kore İşçi Partisinin (WPK) 16'ncı politbüro toplantısı 20 Eylül'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kim'in, Rusya'ya düzenlediği resmi ziyaretin sonuçlarına ilişkin rapor sunuldu.

Raporda, Kim'in, Putin'in daveti üzerine 12-17 Eylül tarihlerinde Rusya'nın çeşitli bölgelerini ziyaret ettiği bildirilerek, son ziyaretin Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini "yeni çağın gereklerine uygun olarak yeni bir stratejik düzeye" taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu ziyaretin ayrıca dünyanın jeopolitik durumunda "köklü bir değişiklik" getirdiği kaydedilen raporda, Kim'in Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli planları yer aldı.

Kim, politbüro toplantısında, Rusya ile "iyi komşuluk ve işbirliği bağlarının daha da güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da etkinleştirilmesi ve ziyarette elde edilen başarıların pekiştirilmesi için" adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, söz konusu adımların ne olacağına dair bilgi verilmedi.

- KİM İLE PUTİN 13 EYLÜL'DE BİR ARAYA GELDİ

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

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