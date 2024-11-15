İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4186
  • EURO
    36,4022
  • ALTIN
    2837.97
  • BIST100
    9471.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore lideri Kim'den intihar dronu talimatı
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den intihar dronu talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, farklı tiplerdeki intihar dronlarının üretildiği bir askeri tesisi ziyaret ederek yetkililere “tam ölçekli seri üretime geçme” talimatı verdi.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim'den intihar dronu talimatı
ABONE OL

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İnsansız Hava Teknolojileri Kompleksi'ni (UATC) ziyaret ederek farklı tiplerdeki intihar dronlarının üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre üretilen dronların performans testini izleyen Kim, insansız hava araçlarının (İHA) taktik ve teknik özelliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dronları aktif olarak kullanmaya yönelik askeri rekabetin dünyada giderek hızlandığına vurgu yapan Kim, "Dünyadaki askeri otoriteler İHA'ların büyük ve küçük çatışmalarda net başarılar elde ettiğini kabul edeceklerdir" şeklinde konuştu. Dron teknolojilerini geliştirmenin askeri açıdan temel bir gereklilik haline geldiğini ifade eden Kim, yetkililere "mümkün olan en kısa zamanda tam ölçekli seri üretime geçme" talimatı verdi. Kuzey Kore'nin çeşitli tiplerde İHA'lar üretme imkan ve potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Kim, bu araçların tehditleri aktif olarak caydırabileceğini hatırlattı. Kim, UATC'nin ulusal savunma yeteneklerinin güçlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

YAPAY ZEKA VURGUSU YAPMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ağustos ayında Savunma Bilimleri Akademisi Dron Enstitüsü'nü denetleyerek üretilen yerli İHA'lar hakkında yetkililerden bilgi almıştı. Burada yaptığı konuşmada, "Taktik piyade ve özel operasyon birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli tiplerde daha fazla intihar dronunun yanı sıra stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronları geliştirilmeli ve üretilmeli" diyen Kim, yapay zeka teknolojilerinin dron teknolojilerine entegre edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.