27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:55 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:37

Kuzey Kore'de liderlerin güvendikleri subaylara tabanca hediye etmesi geleneği bulunuyor. Bu jest, liderin çevresindeki komutanlara canını emanet edecek kadar güvendiği mesajını taşıyor.

"Güvenin sembolü" olarak paylaşılan fotoğraftaki bazı generallerinin ellerinin tetikte olduğu, bazılarınınsa elini tetiğe bile yaklaştırmadığı görülüyor.

NTV'nin derlediği habere göre, Kuzey Kore'deki "Peaktusan" dağının ismi verilen tabancaların dolu olmadığı da gelen haberler arasında.

Kuzey Kore yönetimi 27 Temmuz 1953'teki ateşkes anlaşması ile fiilen sona eren Kore Savaşı'nı kazandıklarını iddia ediyor. Bu tarihte her yıl ülkede zafer kutlamaları yapılıyor.